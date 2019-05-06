الان تتابع الثلاثاء.. نائب أمير مكة يرعى انطلاق مسابقة “التعليم” للقرآن الكريم في عامها 42 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

يُطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان يوم غد الثلاثاء 2 رمضان 1440 هـ، مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم في عامها الثاني والأربعين والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

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وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أكملت مع الجهات المساندة كامل الاستعدادات للبدء في استقبال المشاركين في المسابقة التي تستضيفها مكة المكرمة ويشارك فيها نحو 123 متسابق ومتسابقة من 50 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة 22 إدارة تعليم “بنين” و28 إدارة تعليم “بنات”، ويرعاها نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وبحضور أئمة الحرم المكي الشريف ومديري الإدارات بمنطقة مكة المكرمة والذي بلا شك سيُعطي المسابقة دعمًا كبيرًا للمتسابقين والمتسابقات، متمنيًا لهم التوفيق وطيب الإقامة في مكة المكرمة.

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كما أشار “الحارثي” إلى أنه سيقام بحول الله الحفل التكريمي للمسابقة يوم الخميس 4 رمضان بفندق فور بوينتس بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

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من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمسابقة بتعليم مكة الدكتور سعد العتيبي، بأن هذه المسابقة التي تستضيفها إدارة تعليم مكة سيكون لها طابعها الخاص المميز، مشيرًا إلى أن المسابقة تستهدف طلاب وطالبات التعليم على مستوى المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى ربطهم بكتاب الله وتشجيعهم على العناية به والعمل على تطبيقه، والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب كتاب الله، وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم، بالإضافة إلى شغل وقت الناشئة والشباب بما يعود عليهم بالفائدة دينيًا وعلميًا وأخلاقيًا.

وأوضح “سعد”، أن فروع المسابقة أحد عشر فرعًا حيث يتنافس طلاب التعليم العام في خمسة فروع هي:

– القرآن كاملاً مع حُسن التلاوة والتجويد مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة الكهف.

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– عشرون جزءاً من سورة التوبة إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة النور.

– 15 جزءاً من سورة الكهف إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة الأحزاب.

– 10 أجزاء من سورة العنكبوت إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة يس.

– 5 أجزاء من سورة الأحقاف إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة الحجرات؛ أما المعلمون والمعلمات “في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم” فيتنافسون في ثلاثة فروع

– القرآن كاملاً مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لجزء قد سمع.

– عشرون جزءاً من سورة التوبة إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لجزء تبارك.

– عشرة أجزاء من سورة العنكبوت إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لجزء عم.

وأشار “العتيبي” إلى أن مسار مدارس التحفيظ يتنافس فيه طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم في ثلاثة فروع

-القرآن كاملاً للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

– خمسة عشر جزءاً للمرحلة الابتدائية من سورة الكهف موضحاً أن عدد لجان التحكيم في جانب البنين 22 محكمًا ومثلها في جانب “البنات”.