“مدني الباحة” يعتمد خطة شهر رمضان على محورين

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

اعتمد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري، خطة تدابير الدفاع المدني لشهر رمضان المبارك بمنطقة الباحة لهذا العام ١٤٤٠، والتي ستراعي طبيعة المخاطر المتوقعة، وتنفذها الوحدات الميدانية.

وتعتمد الخطة على محورين أساسيين: المحور الأول ما يتعلق بالجانب الوقائي، ويتضمن تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية للوقاية من الحوادث التي تدخل في نطاق عمل الدفاع المدني، مثل الحوادث المنزلية، حوادث المنشآت التجارية، المدن الترفيهية والأسواق، فيما يشمل المحور الوقائي، الجولات الميدانية لتفقد إجراءات وأنظمة السلامة ومخارج الطوارئ في الوحدات السكنية المفروشة، الفنادق، المطاعم، والأسواق والمراكز الترفيهية، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لاشتراطات السلامة الوقائية، وذلك من خلال عدد من الفرق والوحدات الميدانية على مدار الساعة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة لأنظمة واشتراطات السلامة.

والمحور الثاني يهدف لتحقيق سرعة الاستجابة في التعامل مع جميع البلاغات عن الحوادث، وذلك من خلال خارطة لانتشار وتمركز وحدات الدفاع المدني المتخصصة في أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في جميع المواقع والأحياء السكنية التي تتزايد فيها احتمالات وقوع الحوادث، مثل المجمعات التجارية والصناعية، الأسواق والتجمعات البشرية تبعًا لنوعية المخاطر المتوقعة والتي يتم رصدها من خلال أعمال المسح الوقائي، سائلين الله أن يتقبل منا جميعًا الصيام والقيام.