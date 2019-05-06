شكرا لقرائتكم خبر عن 11.7 مليون معتمر عبروا المنافذ خلال 8 شهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصل 6.151.944 معتمراً إلى السعودية عبر كافة المنافذ (البرية والجوية والبحرية)، منذ بداية موسم العمرة في غرة محرم الماضي، وحتى نهاية شعبان، في وقت غادر 5.602.027 معتمراً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي القادمين والمغادرين بلغ 11.753.971 معتمراً، وأن إداراتها في المنافذ كافة على جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج في شهر رمضان المبارك، إذ أعدت المديرية خطة عمل متكاملة لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين وخدمتهم على أكمل وجه.

كما أكملت استعدادها منذ وقت مبكر، وذلك بتطبيق خطتها السنوية، وتسخير كل الإمكانات لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، حيث تم تجهيز مواقع الجوازات في المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات وبالأجهزة التقنية الحديثة وتسريع إنهاء إجراءاتهم عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة.