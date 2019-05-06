شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: «الطهي» مهنة جاذبة عالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بأن مهنة الطهي أصبحت من المهن الجاذبة عالميا، مشددا على أهمية تدريب الشباب والشابات وتوفير الفرص الوظيفية لهم في هذا المجال للمشاركة الفعالة في سوق العمل، وكذلك التأكيد على أهمية إحياء تراثنا السعودي ودعم المنتج المحلي.

واطلع على مبادرة لتأسيس الأكاديمية السعودية «زادك» لفن الطهي بالمنطقة، والذي يسعى لإحداث تحول اجتماعي إيجابي داخل قطاع الأغذية في المملكة، ويمكّن الملتحقين به من الحصول على دبلوم في فنون الطهي بعد الدراسة لمدة عامين، يتخللها تدريب عملي وقضاء فترات امتياز في صناعة الأغذية، و ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس إدارة «زادك» رانية معلا وعددا من منسوبي الأكاديمية.

من جهتها أوضحت معلا، بأن معهد «زادك» سيساهم في تنمية الاقتصاد وجودة الحياة، مبينة بأن هذه المهنة تعد من المهن التي تشهد نسبة منخفضة في عدد العاملين فيها إذ لا تتجاوز 15 % من السعوديين، مشيرة إلى أن المعهد يقع في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، وسيقدم التدريب المهني، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للرؤية، ومساندة المزيد من الجهود الداعمة للأسر المنتجة، من خلال تمكين الطلاب، وبالأخص السيدات، من امتلاك المهارات والمعرفة والعلاقات اللازمة لبدء أعمال تجارية تدار من المنزل، وأخيراً ستشجع «زادك» تبني نمط حياة صحي باعث على الرضا من خلال تطوير برنامج تدريبي، وتنظيم برامج توعوية للأطفال، ودورات موجهة لعشاق الطعام بهدف التشجيع على استخدام المكونات الغذائية الصحية، والتعريف بطرق الطهي الجديدة.

كما تنوي «زادك» إطلاق مبادرات إضافية عبر الاستفادة من مرافق المعهد وشبكة شركائنا للتركيز على ثلاثة مجالات رئيسة هي: الحد من هدر الطعام ودعم المنتجات الغذائية المحلية ودعم الأبحاث الغذائية. هذه المبادرات يمكن أن تدعم جهود الحكومة لصنع علامة «صنع في المملكة العربية السعودية».