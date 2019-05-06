شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: كثافة حركة السفر وراء الصعوبات التشغيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتذرت الخطوط السعودية لضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم بالصعوبات التشغيلية خلال الأيام السابقة.

وبررت «السعودية»، عبر بيان على حسابها في «تويتر»، اليوم (الاثنين)، الصعوبات التشغيلية بـ«حركة السفر الكثيفة هذه الأيام».

وأكدت أن كافة القطاعات التشغيلية تبذل قصارى جهودها وتعمل على مدار الساعة لمعالجة تلك الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للضيوف.

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يذكر أن الخطوط السعودية قد بدأت تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية في تاريخها من خلال خطة إستراتيجية لموسم الصيف الذي يمثِّل ذروة التشغيل لعام 2019، يشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان، وعيد الفطر والحج، وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

وتتضمن الخطة تشغيل أكثر من 77 ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من 16.8 مليون مقعد، وتشغيل رحلات مباشرة إلى 3 وجهات دولية، ووجهتين بتشغيل منتظم وهما مراكش وأثينا، والوجهة الثالثة موسمية «ملقا».

وخصصت «السعودية» خلال فترة الخطة التي تستمر 123 يوما، أكثر من 7.74 مليون مقعد للقطاع الداخلي عبر 44246 رحلة بين مختلف مناطق المملكة، فيما بلغت حصة القطاع الدولي أكثر من 9.343 مليون مقعد من خلال 33 ألف رحلة إلى 70 وجهة دولية، وذلك بمعدل يومي للرحلات يصل إلى أكثر من 627 رحلة يومياً للقطاعين الداخلي والدولي، سعتها المقعدية تبلغ أكثر من 136.7 ألف مقعد يومياً.