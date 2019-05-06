شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البكيرية» يعتمد حركة نقل «القيادة المدرسية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (البكيرية) اعتمد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح حركة نقل القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1441، التي شملت نقل 116 قائداً وقائدة ووكيلا ووكيلة. وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية مسلم المزيني، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف جديد لمعلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية.



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