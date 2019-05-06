«صحة الطائف» تشارك بـ 90 فرقة طبية طيلة «رمضان»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)
تشارك الشؤون الصحية بالطائف في خدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف، حيث اعتمد مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح المؤنس، خطة العمل لهذا المشاركة التي تتمثل في 90 فرقة طبية قوامها 270 شخصاً من الأطباء والممارسين الصحيين طيلة الشهر الكريم.
وأشار مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف سعيد الزهراني، إلى أن المشاركة عبارة عن 3 فرق طبية ميدانية تشارك بشكل يومي خدمة الزوار والمعتمرين، وتتمركز في ساحات الحرم المكي الشريف، لافتا إلى أن كل فرقة مكونة من طبيب ومسعفين مع تجهيزاتهم الطبية اللازمة التي تستخدم في الميدان، مؤكدا أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ تقوم بمتابعة تحرك الفرق الطبية لحين وصولها إلى مكة من خلال الجهاز اللاسلكي، وأيضا نظام التتبع، ثم تتحول الاتصالات بين الفرق الطبية وعمليات صحة مكة بعد وصول الفرق الى الحرم.
تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطط المشتركة بين صحة مكة وصحة الطائف، في إطار تظافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة في الحرم الشريف. كما أن صحة الطائف أاعدت خطة طوارئ شاملة من أجل خدمة عابري طرقات الطائف والمواقيت في طريقهم إلى مكة خلال الشهر الكريم.
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