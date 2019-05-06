شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «التحالف الإسلامي» يزور معرض «مدن دمرها الإرهاب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس (الأحد)، معرض «مدن دمرها الإرهاب» المقام حالياً في المتحف الوطني بالرياض. واطلع أعضاء الوفد على مفهوم المعرض من خلال رحلة مجازية بتقنيات الواقع الافتراضي، أعادتهم إلى مواقع ثقافية عربية شهيرة في الموصل ونينوى وحلب وتدمر ولبدة الكبرى، وجعلتهم يشعرون بحجم الخسارة الحضارية التي تسبب بها الإرهاب ضد تلك المواقع المُدمّرة.

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ويأتي المعرض بتنظيم من وزارة الثقافة وبالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، وتستمر فعالياته في المتحف الوطني بالرياض حتى يوم 18 مايو الجاري، ويحتوي على صور وفيديوهات ومقتنيات لمواقع ثقافية وأثرية تعرضت للتدمير أو للتهديد بالتدمير من جماعات التطرف والإرهاب.

يذكر أن خمسة عشر دولة من الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف بالرياض. وترتكز مهمة مركز التحالف على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات، وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

ويتولى ممثلو الدول الأعضاء تنسيق كافة الجهود لإعداد وتطوير المبادرات، التي يمكنهم تنفيذها لاحقاً في المجالات الأربعة التي يركز عليها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وهي المجالات الفكرية والعسكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب.