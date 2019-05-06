شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبد المحسن وشاح الملك عبد العزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.

جاء ذلك، خلال استقباله - رعاه الله - لسموهما اليوم في قصر السلام في جدة.

Advertisements

وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بما قدمه سموهما من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفع سموهما بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.