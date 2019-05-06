شكرا لقرائتكم خبر عن «بدر بن سلطان» يطلق مسابقة «التعليم» لحفظ القران.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- ‏يُطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان غداً (الثلاثاء)، مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم في عامها الثاني والأربعين، والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة. ‏وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي إن الإدارة أكملت مع الجهات المساندة كامل الاستعدادات للبدء في استقبال المشاركين في المسابقة التي يشارك فيها نحو 123 متسابقاً، ومتسابقة من 50 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف طلاب وطالبات التعليم على مستوى المملكة، وتهدف إلى ربطهم بكتاب الله وتشجيعهم على العناية به والعمل على تطبيقه، والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب كتاب الله، وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم، بالإضافة إلى شغل وقت الناشئة والشباب بما يعود عليهم بالفائدة دينياً وعلمياً وأخلاقياً.



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