شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن فهد يهنئ القيادة بحلول شهر «رمضان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) رفع نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ. ودعا الله أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة، وعلى الشعب السعودي و الأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.



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