شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يهنئ الملك وولي العهد بحلول «رمضان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. قائلا: يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أن نرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيده على مقامكم الكريم والشعب السعودي الأبي وجميع المسلمين بالخبر والبركة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، ويسدد خطاكم لما فيه الخير لشعبكم الوفي والوطن الغالي، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.



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