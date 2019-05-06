السعودية | متى نُقلت أول صلاة للتراويح على التلفزيون السعودي؟

شكرا لقرائتكم متى نُقلت أول صلاة للتراويح على التلفزيون السعودي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ بدايات التلفزيون السعودي، لم يكن هناك نقل مباشر لصلاة التراويح، بل كان يوقف برامجه ويضع صورة ثابتة مكتوب عليها "نتوقف لأداء الصلاة" وفي العام الهجري 1393، بدأ رفع الأذان في التلفزيون مع بثه لفقرة "من هدي النبوة"، ويأتي بعد ذلك توقف البث لأداء الصلاة.

ولكن في أواخر شهر رمضان من عام 1397، بث نقل مباشر لصلاة التراويح وختمة القرآن للشيخ عبد العزيز السبيَل كأول نقل حي لصلاة التراويح من المسجد الحرام، إلا أن هذا التطور الحي في نقل صلاة التراويح ابتداء تدريجياً إلى العام 1400، عندما بدأ التلفزيون ينقل صلاة التراويح في شهر رمضان كاملة، ليستمتع بها المشاهدون ويحيوا معها أولى نقل حي لصلاة التراويح من الشعائر المقدسة.

وقد وجدت هذه الخطوة تفاعلا واهتماما من المتابعين، حيث كانوا يشعرون وكأنهم بالحرم المكي، ويستمعون لقراءات الأئمة في صلاتي العشاء والتراويح.

ومنذ ذلك الوقت ارتبطت قلوب السعوديين بالقناة السعودية وروحانية الشهر بنقل صلاة العشاء والتراويح، وأيضاً صلاة القيام بالعشر الأواخر من رمضان.