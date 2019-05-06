دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. مطار نجران يستقبل ركاب أول رحلة من جدة بـ«الورود»

وصلت، صباح اليوم الاثنين، أول رحلة طيران إلى مطار نجران قادمة من مدينة جدة، بعد إعادة تشغيله؛ حيث استقبل المسؤولون بالمطار المسافرين بالورود.

وأشارت هيئة الطيران المدني -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى وصول أول رحلة إلى مطار نجران بعد إعادة تشغيله صباح اليوم، موضحة أن مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار احتفوا بركاب الرحلة القادمين من جدة.

وكانت هيئة الطيران المدني، قررت يوم الخميس الماضي، إعادة تشغيل مطار نجران ابتداءً من مطلع شهر رمضان؛ وذلك بعد اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة، موضحةً أنه سيتم تسيير رحلتين يوميًّا (إلى الرياض وجدة).

وأضافت الهيئة، في بيانٍ لها، أن قرار إعادة تشغيل مطار نجران جاء بعد موافقة الجهات المختصة، وإجراء الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة لإعادة تشغيل المطار.

من جانبها، احتفت شركة الخطوط السعودية، يوم الجمعة الماضية، باستئناف العمل بمطار نجران، قائلةً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ارحبوا يالله حيهم، مطار نجران عاد.. والشوق لها».

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وكان نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، التقى في فبراير 2019، مساعدَ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لقطاع المشروعات المهندس فارس العوفي، يرافقه عددٌ من منسوبي الهيئة.

واطلع الأمير تركي خلال اللقاء على مشروع مطار نجران المؤقت الواقع شمال منطقة نجران بمسافة 70 كيلومترًا، مؤكدًا أهمية الانتهاء من تنفيذ المطار خلال المدة المحددة للمشروع، وأن يكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وأهالي منطقة نجران.

من جانبه، أوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لقطاع المشروعات، أن الرحلات من مطار نجران المؤقت، ستكون إلى مدينتي الرياض وجدة.

وأغلق مطار نجران مؤقتًا قبل أربع سنوات؛ وتحوَّلت مسارات رحلاته إلى مطار أبها بمنطقة عسير. وتم تأسيس مطار نجران عام 1973، ويخدم جميع القرى والمحافظات التابعة لمنطقة نجران، ويوجد به مسجد وصالة لكبار الشخصيات، وصالة مغادرة وقدوم وشحن جوي، ومكتب لتأجير السيارات في صالة القدوم.