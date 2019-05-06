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وصلت أول رحلة طيران إلى مطار نجران الإقليمي قادمة من مدينة جدة صباح اليوم الاثنين، بعد إعادة تشغيله واستقبل المسؤولون بالمطار المسافرين بالزهور.
وأشارت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إلى وصول أول رحلة إلى مطار نجران الإقليمي بعد إعادة تشغيله صباح اليوم.
وذكرت أن مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار احتفوا بركاب الرحلة القادمين من جدة.
وطالب عدد من المواطنين هيئة الطيران المدني، عبر "الخليج 365"، بزيادة عدد الرحلات الحالية وإضافة رحلات جديدة من وإلى مدينة الدمام.
مطار نجران يستقبل ركاب أول رحلة من جدة بالزهورهادي آل كليب الخليج 365 2019-05-06
وصلت أول رحلة طيران إلى مطار نجران الإقليمي قادمة من مدينة جدة صباح اليوم الاثنين، بعد إعادة تشغيله واستقبل المسؤولون بالمطار المسافرين بالزهور.
وأشارت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إلى وصول أول رحلة إلى مطار نجران الإقليمي بعد إعادة تشغيله صباح اليوم.
وذكرت أن مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار احتفوا بركاب الرحلة القادمين من جدة.
وطالب عدد من المواطنين هيئة الطيران المدني، عبر "الخليج 365"، بزيادة عدد الرحلات الحالية وإضافة رحلات جديدة من وإلى مدينة الدمام.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
03:20 PM
مطالب بإضافة رحلات جديدة من وإلى مدينة الدمام
وصلت أول رحلة طيران إلى مطار نجران الإقليمي قادمة من مدينة جدة صباح اليوم الاثنين، بعد إعادة تشغيله واستقبل المسؤولون بالمطار المسافرين بالزهور.
وأشارت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إلى وصول أول رحلة إلى مطار نجران الإقليمي بعد إعادة تشغيله صباح اليوم.
وذكرت أن مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار احتفوا بركاب الرحلة القادمين من جدة.
وطالب عدد من المواطنين هيئة الطيران المدني، عبر "الخليج 365"، بزيادة عدد الرحلات الحالية وإضافة رحلات جديدة من وإلى مدينة الدمام.
، مطار نجران يستقبل ركاب أول رحلة من جدة بالزهور ،
المصدر : الخليج 365
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