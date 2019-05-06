، مدير تعليم الأفلاج يجتمع مع قادة أندية الأحياء الموسمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج "إجازتي 4" في "ليلى والبديع والهدار والأحمر"

عقد مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، أمس الأحد، اللقاء الأول مع قادة أندية الأحياء والموسمية ضمن برنامج "إجازتي 4" الذي سينطلق هذا الأسبوع في "ليلى والبديع والهدار والأحمر".

وتناول اللقاء، الذي ترأسه مدير التعليم وحضره رئيس قسم النشاط الطلابي ممثل أندية الحي ناصر الذيبان وقادة أندية الأحياء والموسمية، التأكيد على تفعيل مشروع "إجازتي 4" وفق مسارته الأربعة حتى يحقق الأهداف المرجوة.

وتم التأكيد على ضرورة جاهزية مقرات الأندية لاستقبال المشاركين فيها، وأهمية ربط برامج الأندية والفعاليات وفق تحقيق الرواية الوطنية 2030.

وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة التزام جميع البرامج والفعاليات بتعليمات وتنظيمات وزارة التعليم بما يحقق المصلحة العامة وخاصة فيما يخص البرامج الجماهرية والرحلات الطلابية، مع أهمية الاستفادة من القطاع الخاص في دعم برامج ومشروعات الأندية.

وتضمن اللقاء الإشارة إلى التجديد والإبداع في البرامج والفعاليات والتي تتواكب مع طموحات الوزارة وتلبي حاجات ورغبات الطلاب.

كما تم التأكيد على أهمية تشجيع على المبادرات التطوعية والتي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، ضرورة استفادة طلاب التربية الخاصة والموهبين من برامج "إجازتي 4"، والتأكيد على التخطيط المنظم لبرامج الأندية والتكامل والتواصل بينها لخدمة أبناء المحافظة، وضرورة وجود مؤشرات لعمل النادي يقاس عليها مدى نجاحه وتميزه.