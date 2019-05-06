، 272 صنبور وضوء و104 دورات مياه لخدمة النساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي ،

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خصّصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة مرفق الخِدْمات الخلفي للرقم 1 والرقم 4 للنساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي، والذي يشمل على 272 صنبور مياه للوضوء، وعدد 84 دورة مياه، بالإضافة إلى 20 دورة مياه خارجية بالمرفق رقم 4.
وتمثّل هذه الخِدْمات أحد الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك، والتي تشكّل جانباً من الرعاية الشاملة والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لجموع المصلين والزائرين لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديم كل ما يعينهم على أداء عبادتهم على أكمل وجه.
272 صنبور وضوء و104 دورات مياه لخدمة النساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
خصّصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة مرفق الخِدْمات الخلفي للرقم 1 والرقم 4 للنساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي، والذي يشمل على 272 صنبور مياه للوضوء، وعدد 84 دورة مياه، بالإضافة إلى 20 دورة مياه خارجية بالمرفق رقم 4.
وتمثّل هذه الخِدْمات أحد الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك، والتي تشكّل جانباً من الرعاية الشاملة والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لجموع المصلين والزائرين لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديم كل ما يعينهم على أداء عبادتهم على أكمل وجه.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
03:16 PM
ضمن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك
خصّصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة مرفق الخِدْمات الخلفي للرقم 1 والرقم 4 للنساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي، والذي يشمل على 272 صنبور مياه للوضوء، وعدد 84 دورة مياه، بالإضافة إلى 20 دورة مياه خارجية بالمرفق رقم 4.
وتمثّل هذه الخِدْمات أحد الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك، والتي تشكّل جانباً من الرعاية الشاملة والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لجموع المصلين والزائرين لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديم كل ما يعينهم على أداء عبادتهم على أكمل وجه.
، 272 صنبور وضوء و104 دورات مياه لخدمة النساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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