، "التجارة" تعتمد "ابن محفوظ" رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- اليمني ،

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اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار نتائج الانتخابات لمجلس الأعمال، والذي تمت مراسمه في مجلس الغرف السعودية بالرياض، حيث تم اختيار الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيساً، والنائب ميحميد بن صالح آل سالم و7 من الأعضاء.
ويتمتع الدكتور عبدالله بن محفوظ بخبرة 28 عاماً ما بين غرفة جدة ومجلس الغرف ومجالس الأعمال العربية المشتركة، وكان في السابق يعمل رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- اليمني من (2004 - 2010) ثم رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- المصري (2011 - 2014)، ثم نائباً للمجلس حتى يناير 2019.
وعُرف عن "ابن محفوظ" أن إدارته تركز على حقوق المستثمرين السعوديين وطرق معالجتها وتعويض أصحابها، كما حصل في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومع حكومة محمد مرسي في مصر خلال فترة حكمه.
"التجارة" تعتمد "ابن محفوظ" رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- اليمنيعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-06
اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار نتائج الانتخابات لمجلس الأعمال، والذي تمت مراسمه في مجلس الغرف السعودية بالرياض، حيث تم اختيار الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيساً، والنائب ميحميد بن صالح آل سالم و7 من الأعضاء.
ويتمتع الدكتور عبدالله بن محفوظ بخبرة 28 عاماً ما بين غرفة جدة ومجلس الغرف ومجالس الأعمال العربية المشتركة، وكان في السابق يعمل رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- اليمني من (2004 - 2010) ثم رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- المصري (2011 - 2014)، ثم نائباً للمجلس حتى يناير 2019.
وعُرف عن "ابن محفوظ" أن إدارته تركز على حقوق المستثمرين السعوديين وطرق معالجتها وتعويض أصحابها، كما حصل في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومع حكومة محمد مرسي في مصر خلال فترة حكمه.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
03:15 PM
عقب الانتخابات التي أجريت في مجلس الغرف السعودية بالرياض
اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار نتائج الانتخابات لمجلس الأعمال، والذي تمت مراسمه في مجلس الغرف السعودية بالرياض، حيث تم اختيار الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيساً، والنائب ميحميد بن صالح آل سالم و7 من الأعضاء.
ويتمتع الدكتور عبدالله بن محفوظ بخبرة 28 عاماً ما بين غرفة جدة ومجلس الغرف ومجالس الأعمال العربية المشتركة، وكان في السابق يعمل رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- اليمني من (2004 - 2010) ثم رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- المصري (2011 - 2014)، ثم نائباً للمجلس حتى يناير 2019.
وعُرف عن "ابن محفوظ" أن إدارته تركز على حقوق المستثمرين السعوديين وطرق معالجتها وتعويض أصحابها، كما حصل في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومع حكومة محمد مرسي في مصر خلال فترة حكمه.
، "التجارة" تعتمد "ابن محفوظ" رئيساً لمجلس الأعمال السعودي- اليمني ،
المصدر : الخليج 365
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