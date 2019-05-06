محمد بن مسعود - الدمام - لمنع أي معوقات للحركة وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية أطلقت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من خلال إدارة الممرات, مبادرتها بعنوان "ممرات سالكة" لزائري المسجد النبوي. وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي: المبادرة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي, من خلال المحافظة على ممرات المسجد النبوي خالية من أي معوقات للحركة.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان سلامة المصلين, وليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة, وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في كافة الممرات بالمسجد النبوي. "ممرات سالكة".. مبادرة في المسجد النبوي خلال رمضان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06 أطلقت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من خلال إدارة الممرات, مبادرتها بعنوان "ممرات سالكة" لزائري المسجد النبوي. وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي: المبادرة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي, من خلال المحافظة على ممرات المسجد النبوي خالية من أي معوقات للحركة.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان سلامة المصلين, وليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة, وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في كافة الممرات بالمسجد النبوي. Advertisements 06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440 03:14 PM لمنع أي معوقات للحركة وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية لمنع أي معوقات للحركة وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية أطلقت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من خلال إدارة الممرات, مبادرتها بعنوان "ممرات سالكة" لزائري المسجد النبوي. وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي: المبادرة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي, من خلال المحافظة على ممرات المسجد النبوي خالية من أي معوقات للحركة.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان سلامة المصلين, وليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة, وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في كافة الممرات بالمسجد النبوي. ، "ممرات سالكة".. مبادرة في المسجد النبوي خلال رمضان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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