، شاهد.. 100 حافلة تنقل المصلين إلى المسجد النبوي ضمن مشروع "النقل الترددي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - موزعة على 9 مسارات في أنحاء المدينة المنورة خلال شهر رمضان

شرعت هيئة تطوير المدينة المنورة، أمس، بتنفيذ الخطة التشغيلية لمشروع حافلات "النقل الترددي" لنقل المصلين من الأهالي والزائرين إلى المسجد النبوي عبر 100 حافلة موزعة على 9 مسارات في أنحاء المدينة المنورة خلال شهر رمضان.

ويتضمن المشروع الذي تنفذه الشركة المشغلة وتشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة تخصيص 9 محطات لوقوف الحافلات وتقديم الخدمات للمستفيدين، وتشمل موقف مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وموقف سيد الشهداء، وموقف الأزهري، وموقف شظاه (جوار الراشد مول) وموقف الخالدية، إضافة إلى موقف العالية مول، وموقف الهجرة، وموقف الدعيثة، وموقف الاستاد الرياضي.

وتبدأ حافلات المشروع رحلاتها الترددية يومياً ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً إلى ما بعد صلاة التراويح من خلال نقل المصلين من وإلى المسجد النبوي ذهاباً وعودتاً قبل وبعد أوقات الصلوات، فيما يتم التوسّع في تنفيذ الخدمة خلال العشر الأواخر من رمضان بحيث تتواصل إلى ما بعد صلاة التهجد.

ويجسّد مشروع "النقل الترددي" الذي يقدّم برسوم رمزية جانباً من الخدمات التي هيأتها الحكومة الرشيدة لخدمة قاصدي المسجد النبوي من الأهالي والزائرين من خلال إسهامه في الحدّ من كثافة المركبات المتجهة للمسجد النبوي خلال أوقات الذروة، وتسهيل وصول المصلين إليه بيسر وسهولة.

وتتشارك العديد من القطاعات في تنفيذ المشروع ميدانياً بدءاً بالأمن العام ممثلاً بمرور منطقة المدينة المنورة عبر تنظيم حركة وقوف وتنقل الحافلات، وترتيب وقوف مركبات المواطنين بشكل نظامي، وانتقال الحافلات إلى المسجد النبوي عبر المسارات المحددة بالطرقات المؤدية إلى المنطقة المركزية والشوارع الرئيسة داخل المدينة المنورة ضمن الخطة التشغيلية.