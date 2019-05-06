، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 480 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ،

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سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 480 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين محمد بن عبدالعزيز العتيق ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، والمدير القُطري ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن السيدة سارة جوردن جيبسون.
وقد وقع المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن، على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتعد هذه الشحنة التي تم تسليمها، جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن، ويأتي هذا العمل تجسيدًا لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهميته في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 480 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 480 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين محمد بن عبدالعزيز العتيق ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، والمدير القُطري ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن السيدة سارة جوردن جيبسون.
وقد وقع المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن، على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتعد هذه الشحنة التي تم تسليمها، جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن، ويأتي هذا العمل تجسيدًا لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهميته في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
03:09 PM
تجسيدًا لدور المملكة الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة
سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 480 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين محمد بن عبدالعزيز العتيق ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، والمدير القُطري ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن السيدة سارة جوردن جيبسون.
وقد وقع المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن، على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتعد هذه الشحنة التي تم تسليمها، جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن، ويأتي هذا العمل تجسيدًا لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهميته في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.
، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 480 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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