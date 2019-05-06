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زار وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مساء أمس معرض "مدن دمرها الإرهاب" المقام حالياً في المتحف الوطني بالرياض.
واطلع أعضاء الوفد على مفهوم المعرض من خلال رحلة مجازية بتقنيات الواقع الافتراضي، أعادتهم إلى مواقع ثقافية عربية شهيرة في الموصل ونينوى وحلب وتدمر ولبدة الكبرى، وجعلتهم يشعرون بحجم الخسارة الحضارية التي تسبب بها الإرهاب ضد تلك المواقع المُدمّرة.
وتنظم المعرض وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، وتستمر فعالياته في المتحف الوطني بالرياض حتى يوم 18 مايو الجاري، ويحتوي على صور وفيديوهات ومقتنيات لمواقع ثقافية وأثرية تعرضت للتدمير أو للتهديد بالتدمير من جماعات التطرف والإرهاب.
يذكر أن 15 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف بالرياض.
وتتركز مهمة مركز التحالف على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.
ويتولى ممثلو الدول الأعضاء تنسيق كل الجهود لإعداد وتطوير المبادرات التي يمكنهم تنفيذها لاحقاً في المجالات الأربعة التي يركز عليها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وهي المجالات الفكرية والعسكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب.
وفد من التحالف الإسلامي يزور "مدن دمرها الإرهاب"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
زار وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مساء أمس معرض "مدن دمرها الإرهاب" المقام حالياً في المتحف الوطني بالرياض.
واطلع أعضاء الوفد على مفهوم المعرض من خلال رحلة مجازية بتقنيات الواقع الافتراضي، أعادتهم إلى مواقع ثقافية عربية شهيرة في الموصل ونينوى وحلب وتدمر ولبدة الكبرى، وجعلتهم يشعرون بحجم الخسارة الحضارية التي تسبب بها الإرهاب ضد تلك المواقع المُدمّرة.
وتنظم المعرض وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، وتستمر فعالياته في المتحف الوطني بالرياض حتى يوم 18 مايو الجاري، ويحتوي على صور وفيديوهات ومقتنيات لمواقع ثقافية وأثرية تعرضت للتدمير أو للتهديد بالتدمير من جماعات التطرف والإرهاب.
يذكر أن 15 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف بالرياض.
وتتركز مهمة مركز التحالف على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.
ويتولى ممثلو الدول الأعضاء تنسيق كل الجهود لإعداد وتطوير المبادرات التي يمكنهم تنفيذها لاحقاً في المجالات الأربعة التي يركز عليها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وهي المجالات الفكرية والعسكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
03:07 PM
معرض تنظمه "الثقافة" ومعهد العالم العربي بباريس
زار وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مساء أمس معرض "مدن دمرها الإرهاب" المقام حالياً في المتحف الوطني بالرياض.
واطلع أعضاء الوفد على مفهوم المعرض من خلال رحلة مجازية بتقنيات الواقع الافتراضي، أعادتهم إلى مواقع ثقافية عربية شهيرة في الموصل ونينوى وحلب وتدمر ولبدة الكبرى، وجعلتهم يشعرون بحجم الخسارة الحضارية التي تسبب بها الإرهاب ضد تلك المواقع المُدمّرة.
وتنظم المعرض وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، وتستمر فعالياته في المتحف الوطني بالرياض حتى يوم 18 مايو الجاري، ويحتوي على صور وفيديوهات ومقتنيات لمواقع ثقافية وأثرية تعرضت للتدمير أو للتهديد بالتدمير من جماعات التطرف والإرهاب.
يذكر أن 15 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف بالرياض.
وتتركز مهمة مركز التحالف على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.
ويتولى ممثلو الدول الأعضاء تنسيق كل الجهود لإعداد وتطوير المبادرات التي يمكنهم تنفيذها لاحقاً في المجالات الأربعة التي يركز عليها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وهي المجالات الفكرية والعسكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب.
، وفد من التحالف الإسلامي يزور "مدن دمرها الإرهاب" ،
المصدر : الخليج 365
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