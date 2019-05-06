، "الشاطري" و"الجمبري" في افتتاح سداسيات عبدالله بن سعد لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء بمشاركة نجوم الدوري السعودي

تبدأ غدًا الثلاثاء مباراة فريقي الشاطري ومنطقة الجمبري في افتتاح منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسداسيات كرة القدم بمشاركة 12 فريقاً من نخبة فرق أحياء منطقة مكة المكرمة، وذلك على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز –يرحمه الله-، الواقع بحي الروضة بجدة، وتستمر حتى يوم الجمعة 19 من شهر رمضان المبارك.

وستكون الجماهير الرياضية على موعد مع لقاء إفتتاحي مثير في تمام الساعة (10.10م) ضمن المجموعة الأولى، حيث إن الفائز من فريقي الشاطري ومنطقة الجمبري سيتوج بكأس إفتتاح البطولة التذكاري الذي سيقوم بتسليمه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُقام بعد ذلك اللقاء الثاني الذي سيجمع فريقي باوزير ولوفت، في الساعة (11.45م) ضمن المجموعة الثانية.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي أنهم ينتظرون من الفرق المشاركة في البطولة مستوى وأداءً فنيًا عاليًا ممزوجاً بالروح الرياضية العالية، كما تعودنا في النسختين الماضيتين، حيث تم اختيار الفرق المشاركة بعناية فائقة ووفق معايير محددة بعدما كثرت الطلبات التي وردت للجنة العليا المنظمة من الفرق للمشاركة في النسخة الثالثة من البطولة، التي نطمح من خلالها لبطولة تنافسية قوية مثيرة تخرج مواهب كروية تخدم الكرة السعودية".

ونوه في ختام حديثه برعاية واهتمام ودعم رئيس اللجنة العليا المنظمة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، والذي حرص على تذليل وتسهيل وتوفير كافة الإمكانات من أجل إنجاح البطولة التي ستحظى بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، التي سيقود مبارياتها حُكام معتمدون تم اختيارهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة برئاسة الكابتن القدير نبيل أبو ناصر، والتي أيضاً ستقوم باختيار أفضل لاعب في كل مباراة وتكريمه بهدية تذكارية مقدمة من اللجنة العليا المنظمة للبطولة".

يذكر أن فريق اليوفي يعتبر حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد أن تغلب في نهائي البطولة على فريق كويك برجر بنتيجة (5/3)، التي شهدت تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وكذلك المشاركين في إنجاح البطولة من الإعلاميين والجهات الأخرى.