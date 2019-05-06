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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتب في قصر الحكم اليوم، كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة الذين قدموا التهنئة لأمير الرياض بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
أمير الرياض يستقبل بقصر الحكم بالعاصمة المهنئين بشهر رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتب في قصر الحكم اليوم، كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة الذين قدموا التهنئة لأمير الرياض بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
02:50 PM
من كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتب في قصر الحكم اليوم، كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة الذين قدموا التهنئة لأمير الرياض بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
، أمير الرياض يستقبل بقصر الحكم بالعاصمة المهنئين بشهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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