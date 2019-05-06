، أمير الرياض يستقبل بقصر الحكم بالعاصمة المهنئين بشهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - من كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتب في قصر الحكم اليوم، كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة الذين قدموا التهنئة لأمير الرياض بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.