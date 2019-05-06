السعودية اليوم / مكتب رواد كشافة الزلفي يحتفي بجوائز التميز على مستوى المملكة



الزلفي 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

احتفى مكتب رواد كشافة الزلفي أمس, بالتكريم الذي أقامه المكتب في مركز التدريب الكشفي بمناسبة تحقيق العديد من الجوائز خلال العام 1439 / 1440هـ ، بحضور مدير التعليم في محافظة الزلفي الرئيس الفخري لمكتب رواد الحركة الكشفية بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي.

وأوضح مدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد في كلمة له بالمناسبة أن المكتب أعتاد إقامة هذا الاحتفال كل عام ، حيث يتخلله تكريم الأعضاء الفاعلين في برامج المكتب المحلية والمركزية التي تُقام على مستوى الوطن.

وعبر الفهيد في كلمته عن شكره وتقديره للرئيس الفخري للمكتب على دعمه ومتابعته لبرامج المكتب ، والمشاركة في العديد منها ، كما ثمن لزملائه تعاونهم وحضورهم الفاعل على مستوى المملكة.

وكان المكتب قد حقق العديد من جوائز التميز ، حيث جرى تكريمه يوم الأربعاء الماضي في الحفل الذي أقامته جمعية الكشافة العربية

// انتهى //

15:41ت م

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الزلفي 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واساحتفى مكتب رواد كشافة الزلفي أمس, بالتكريم الذي أقامه المكتب في مركز التدريب الكشفي بمناسبة تحقيق العديد من الجوائز خلال العام 1439 / 1440هـ ، بحضور مدير التعليم في محافظة الزلفي الرئيس الفخري لمكتب رواد الحركة الكشفية بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي.وأوضح مدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد في كلمة له بالمناسبة أن المكتب أعتاد إقامة هذا الاحتفال كل عام ، حيث يتخلله تكريم الأعضاء الفاعلين في برامج المكتب المحلية والمركزية التي تُقام على مستوى الوطن.وعبر الفهيد في كلمته عن شكره وتقديره للرئيس الفخري للمكتب على دعمه ومتابعته لبرامج المكتب ، والمشاركة في العديد منها ، كما ثمن لزملائه تعاونهم وحضورهم الفاعل على مستوى المملكة.وكان المكتب قد حقق العديد من جوائز التميز ، حيث جرى تكريمه يوم الأربعاء الماضي في الحفل الذي أقامته جمعية الكشافة العربية السعودية , بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة ، بمدينة جلاجل تكريماً للجهات الحكومية والأهلية من شركاء النجاح ، والقطاعات الكشفية المتميزة في البرامج والمشروعات المركزية للجمعية للعام 1439 / 1440هـ .// انتهى //15:41ت م0102

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.