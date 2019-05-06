السعودية اليوم / مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك فيصل يحتفل بإنجازاته



الأحساء 01 رمضان 1440 هـ الموافق06 مايو 2019 م واس

احتفلت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، ممثلة بمركز ريادة الأعمال، بالإنجازات التي تم تحقيقها، بحضور كبار مسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في مقر كلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية بالهفوف.

ونوه معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي في كلمته، بريادة الأعمال وإتاحتها للجميع، وأنها ثقافة تتواكب مع هذا الزخم الذي يحظى به المركز من الإمكانات والكفاءات التي تنتهج الفكر الريادي وتتسلح بالطموح.

من جانبه استعرض المشرف على مركز ريادة الأعمال الدكتور عبدالمحسن العرفج، إنجازات المركز خلال العام الماضي، مشيرا إلى أهمية مكونات منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مؤخرا مع شركة سيليكون فالي قروب.

بدوره تحدث مساعد المشرف على المركز الدكتور محمد العبد اللطيف، عن الجدول الزمني لفعاليات المركز خلال الفترة الماضية التي تجلت في اللقاء التعريفي بمعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" وغيرها من اللقاءات والورش المختلفة، مستعرضا أرقاما واحصائيات المسجلين في الفعاليات والمهتمين بمجالات التعاون مع المركز، والتسجيل في حاضنة الأعمال "نجاحات"، لافتا إلى أن الحاضنة تركز على محورين هما الأفكار والمشاريع الزراعية وما يرتبط بها من صناعات كالثروة الحيوانية والغذاء وسلاسل التوريد والطاقة والسياحة وغيرها والأفكار المرتبطة بالاستدامة البيئية.

وقد تخلل الحفل مقطع مرئي يحكي قصة نجاح شابين من خريجي كلية إدارة الأعمال، وتأسيس شركات ناجحة لغرض تحفيز الأفكار الريادية في الجامعة.

// انتهى//

15:40ت م

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