

نجران 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

ضبطت أمانة منطقة نجران موقعاً لسكن العمالة الوافدة يتم فيه تحضير الأطعمة بطرق غير سليمة ومخالفة للاشتراطات الصحية.

يأتي ذلك ضمن الحملة التفتيشية المكثفة التي أطلقتها الأمانة لشهر رمضان المبارك، التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمسالخ ومحلات إنتاج وتداول الأغذية.

و أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي بن رجاء أن الفرق الرقابية ضبطت داخل الموقع كميات كبيرة من الدجاج الفاسد واللقيمات والبطاطس المعدة للبيع على الزبائن، ومواد غذائية فاسدة ومتعفنة جرى تحضيرها مسبقاً بطرق غير سليمة ومخالفة للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى وجود مواد غذائية أخرى تبدو عليها آثار التلف، جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط العمالة التي تقوم بتجهزها، وإغلاق الموقع ومصادرة جميع المواد الغذائية والأجهزة المستخدمة مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد بن رجاء استمرار الجولات الرقابية على مدار الأسبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية لمتابعة جميع المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة, مشيراً إلى تشديد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان على ضرورة تطبيق اللوائح النظامية على أي مخالف للاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع ، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات والطوارئ رقم (940).

// انتهى //

15:34ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ضبط موقع سكني بنجران معد لتجهيز الأطعمة الفاسدة وبيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.