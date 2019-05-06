ثقافي / دعاة وزارة الشؤون الإسلامية يشاركون في برنامج "الركن الرابع" على الإخبارية طوال رمضان



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

يشارك دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج "الركن الرابع" الذي يعرض على شاشة الإخبارية

وتأتي مشاركة دعاة الوزارة في إطار حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لا سيما ما يتصل بجانب التوعية والإرشاد، وتبصير الناس بأمور دينهم في هذا الشهر الكريم.

// انتهى //

15:26ت م

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الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسيشارك دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج "الركن الرابع" الذي يعرض على شاشة الإخبارية السعودية يومياً طوال شهر رمضان، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.وتأتي مشاركة دعاة الوزارة في إطار حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لا سيما ما يتصل بجانب التوعية والإرشاد، وتبصير الناس بأمور دينهم في هذا الشهر الكريم.// انتهى //15:26ت م0096

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