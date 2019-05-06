ثقافي / مكتبة الملك فهد الوطنية تنظم مسابقة "مكتبة الوطن" طيلة شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تنظم مكتبة الملك فهد الوطنية مسابقة رمضانية تفاعلية طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بعنوان: "مكتبة الوطن"، على حساب المكتبة في تويتر @kfnlogv.

وتهدف المسابقة إلى تعريف أفراد المجتمع بما تقدمه المكتبة من خدمات للباحثين والباحثات، وتعزيز التفاعل مع مستخدمي حسابات الشبكات الاجتماعية للمكتبة.

وتشترط المكتبة للمشاركة في المسابقة متابعة حسابها على تويتر، وعمل إعادة تغريد لسؤال المسابقة اليومي، وأن تكون الإجابات على هاشتاق السؤال اليومي، ويمنع تكرار الإجابة أكثر من مرة من نفس الحساب.

وأوضحت المكتبة أن المسابقة ستشتمل على جوائز نقدية بقيمة 1000 ريال يومياً للفائز، داعية متابعيها للاستفادة من هذه الفعالية الرمضانية.

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15:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.