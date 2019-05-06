السعودية اليوم / أمانة الشرقية تستكمل تنفيذ ثلاثة جسور مشاة في حاضرة الدمام



الدمام 01 رمضان 1440 هـ الموافق06 مايو 2019 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ 3 جسور مشاة في حاضرة الدمام، وذلك ضمن خطة الأمانة لتنفيذ جسور المشاة, بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أنه استكمالا لإنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات لمدن الحاضرة وجسور المشاة، قامت الأمانة باستكمال أعمال تنفيذ جسر مشاة على طريق الملك فهد بالدمام، وجسر مشاة على طريق الخليج بالدمام، إضافة إلى جسر مشاة آخر على طريق خادم الحرمين الشريفين في الخبر مقابل مجمع "فينسيا مول" ، لافتاً إلى أن هذه الجسور تضمنت تركيب الهياكل المعدنية على جزأين في المكان المخصص.

وبين أنه سيتم تثبيت الجزء العلوي من الهيكل المعدني، وإعادة تنفيذ الدهانات للأعمدة المعدنية وصب الأرضية للجسر المعدني وتركيب الدرابزينات واستكمال جميع أعمال التشطيبات ، وإعادة الدهان لغرفة المصعد والرمبات والدربزينات المعدنية.

وأشار الصفيان إلى أن إنشاء جسور المشاة يأتي بهدف إيجاد معابر آمنة للمشاة حرصاً على سلامتهم ، والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة والحركة المرورية على الطرق ، مشيراً الى أن مواقع هذه الجسور تقع بالقرب من مجمعات تجارية أو الشواطئ العامة، وأن الامانة تسعى جاهدة لراحة المتسوقين والعابرين والمتنزهين والحفاظ على سلامتهم .

// انتهى //

15:26ت م

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