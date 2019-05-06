السعودية اليوم / ورشة عن التحول الرقمي في جمعية البر بعنيزة



عنيزة 01 رمضان 1440 هـ الموافق06 مايو 2019 م واس

نظمت جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة بمقرها أمس, ورشة عمل "التحول الرقمي في أعمال الجمعية".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح الدامغ أن التوجه القادم في الجمعية يسعى لتحويل كافة أعملها من خلال بوابة إلكترونية واحدة معتمدة على التخزين السحابي وفق أفضل أنظمة إدارة المؤسسات إلكترونيا مع الأخذ بمعايير الحماية التي تضمن للجمعية استمرار عملها وديمومتها.

وأكدت الورشة على اهمية أن يكون العمل في المرحلة القادمة مع شركات لديها خبرة في تصميم أنظمة العمل الإلكترونية في العمل الخيري، وعلى التواصل مع الجمعيات الأخرى في كافة مناطق المملكة والتعرف على أنظمة العمل لديها وأبرز الإيجابيات والسلبيات.

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15:22ت م

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