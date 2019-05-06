السعودية اليوم / التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة تبدأ تنفيذ خطتها خلال شهر رمضان



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

بدأت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في تنفيذ خطتها خلال هذا الشهر المبارك، بتكثيف برامجها ومناشطها في مواقع العمل بمكة المكرمة، التي من ضمنها المصليات في الأبراج بالمنطقة المركزية، ومقصورات التوعية الإسلامية حول ساحات المسجد الحرام، ومساجد الحل، والأماكن التي يزورها المعتمرون والزوار كجبل عرفات، وجبل ثور، بالإضافة إلى تكثيف العمل في الهاتف المجاني (8002451000) للإجابة على استفسارات المعتمرين.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للتوعية الإسلامية الشيخ محسن الحارثي، حيث أوضح أنه تم تكليف الدعاة بإلقاء الدروس والكلمات في جوامع المنطقة المركزية حول الحرم، وكذلك تنفيذ البرنامج العلمي في مصليات أبراج المنطقة المركزية للرجال والنساء طوال هذا الشهر الكريم.

وفي ختام تصريحه، وجه الشيخ الحارثي الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لسير العمل تحقيقاً لرؤية ولاة الأمر - حفظهم الله -.

// انتهى //

15:21ت م

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