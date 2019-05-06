السعودية اليوم / أمين عسير يتفقد المشروعات البلدية في مركز" مربه"



أبها 01 رمضان1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس سير العمل في مشروعات بلدية مركز "مربه" التابع لمنطقة عسير، يرافقه وكيل الأمين للمشاريع المهندس احمد ناصر وعدد من قيادات الامانة .

واطلع الحميدي خلال الزيارة على المشروعات التي تنفذها بلدية "مربه" إضافة إلى الأعمال الميدانية كأعمال النظافة وصيانة الشوارع، ثم التقى رئيس مركز "مربه" سعد الحياني حيث تم مناقشة سبل تطوير الخدمات البلدية والاحتياجات العاجلة للمركز وتذليل العقبات التي قد تقف في طريق تقديم خدمات متميزة .

// انتهى //

15:20ت م

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