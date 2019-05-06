السعودية اليوم / معلمون ومعلمات يشاركون في جلسة مجلس إدارة تعليم تبوك



تبوك 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06مايو 2019 م واس

قدم عدد من المعلمين والمعلمات من مدارس منطقة تبوك مبادرات متنوعة خلال الجلسة الـ 11 لمجلس إدارة تعليم تبوك الذي عقدت أمس، برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, وذلك بقاعة الاجتماعات "بنين", وعبر الشبكة بمكتب المساعدة "بنات" بحضور المساعدين وأعضاء المجلس.

وأوضح أمين إدارة تعليم المنطقة وأمين المجلس موسى بن سليمان الحربي، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع المجلس، منها مناقشة توصيات الجلسة السابقة، والمبادرات المطروحة ضمن أجندة الجلسة، وعدد من الموضوعات التعليمية التي ترتبط بشؤون الميدان التعليمي.

ورفعت في نهاية الجلسة توصيات بإحالة المبادرات إلى الإدارات ذات العلاقة لدراستها بشكل متكامل قبل البت في اعتمادها.

// انتهى //

15:17ت م

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