السعودية اليوم / استحداث وحدات للتميز بمكاتب التعليم في عسير



أبها 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

استحدثت إدارة التعليم بمنطقة عسير وحدات للتميز في مكاتب التعليم للبنين والبنات في كافة قطاعات المنطقة.

وأصدر مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أمس، قرارًا يقضي بإحداث هذه الوحدات التي تعنى برعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان، وتوفير متطلبات مركز عسير للتميز بوحداته الثلاث، على أن ترتبط فنيًا بمركز عسير للتميز، وإداريا بمدير ومديرة مكتب التعليم .

من جهته أصدر مركز عسير للتميز دليلا تنظيميًا للوحدات الجديدة وبما يحقق أهدافها، متضمنًا المهام والمسؤوليات وآليات العمل.

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15:17ت م

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