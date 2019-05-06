انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة السعودية تهبط لأقل مستوى في نحو 8 أشهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 02:40 مساءً - سجلت البورصة السعودية هبوطاً حاداً لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، اليوم الاثنين، مع تأثر أسهم الشركات المالية وشركات البتروكيماويات بهبوط أسعار النفط، بينما تراجعت أسواق الإمارات في التعاملات المبكرة.

وفقد مؤشر السوق السعودية 2.5%، ونزلت مجموعة "سيرا" 4.7%، بعد أن أعلنت مجموعة السفر انخفاض صافي ربح الربع الأول 40%؛ بسبب أسعار تنافسية وارتفاع التكاليف. وفي وقت لاحق بالجلسة تفاقمت خسائر المؤشر السعودي ليهبط 3.1%.

وفي الإمارات تراجع مؤشر دبي 0.1%؛ بفعل سهم دار التكافل الذي نزل 3.7%، والعربية الإسلامية للتأمين الذي هبط 1%، في حين هبط سهم دبي للاستثمار 0.7%، بعد أن تراجع صافي الربح في الربع الأول.

وبحسب بيانات نشرها موقع "إرم نيوز" فإن مؤشر أبوظبي تراجع 0.4%، وفقد سهم رأس الخيمة العقارية 1.8%، بعدما هوى صافي الربح 84% في الربع الأول.