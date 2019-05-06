السعودية | العدل تعلن عن احتياجها لموظفين وموظفات بالمرتبة السادسة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:54 مساءً, 6 مايو 2019 م المناطق - واس أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.

وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحاً من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، مشيرةً الى أن المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة، لافتة إلى أنه سيفتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 ويستمر لمدة أسبوع فقط.

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