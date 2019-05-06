- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بالفيديو .. الزعاق يستبق الإشاعات: سيكون الهلال كبير الحجم الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو .. الزعاق يستبق الإشاعات: سيكون الهلال كبير الحجم الليلة
متابعات الخليج 365- الرياض
توقع د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والباحث في الطقس والمناخ، أن يكون الهلال كبير الحجم هذه الأيام .
ونشر الزعاق، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح سبب ظهور الهلال بهذا الحجم في أول أيام رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. الزعاق يستبق الإشاعات: سيكون الهلال كبير الحجم الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.