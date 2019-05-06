بالفيديو .. الزعاق يستبق الإشاعات: سيكون الهلال كبير الحجم الليلة

2019-05-06

متابعات الخليج 365- الرياض

توقع د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والباحث في الطقس والمناخ، أن يكون الهلال كبير الحجم هذه الأيام .

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ونشر الزعاق، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح سبب ظهور الهلال بهذا الحجم في أول أيام رمضان.