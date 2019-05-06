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فيديو.. لحظة اشتعال النيران في الطائرة الروسية المنكوبة
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشر مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو تسجيل فيديو تم تصويره من كاميرات المراقبة الموجودة في أرض المطار.
ويظهر الفيديو لحظة هبوط الطائرة المنكوبة. وتلمس عجلات الطائرة “سوبرجيت 100” أرض المدرج وهي بسرعة عالية، ثم ترتطم بالمدرج، وبعدها اشتعلت فيها النيران.
يذكر أن عدد ضحايا اشتعال النيران في طائرة تابعة لشركة “أيروفلوت” الروسية هبطت اضطراريًّا، أمس الأحد، في مطار شيريميتييفو بموسكو، ارتفع إلى 41 قتيلًا، وفق ما أفادت وكالات الأنباء المحلية.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية أن طائرة “سوبرجيت 100” كانت قد أقلعت متجهة إلى مورمانسك (شمال)، ثم قامت بهبوط اضطراري، فيما كانت النيران تتصاعد منها.
وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الطائرة كانت تقل 73 راكبًا، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم.
وقال مصدر لوكالة إنترفاكس: إن “الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها، وحاولت القيام بهبوط اضطراري، لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار”.
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