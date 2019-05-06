صور.. قرية العبدلية بمركز الموسم خارج نطاق الخدمات

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي قرية “العبدلية” التابعة لمركز الموسم بمحافظة الطوال استياءهم من عدم سفلتة شوارع القرية الداخلية وعدم وجود حديقة وسد لأخطار السيول؛ ما سبب لهم معاناة منذ أكثر من 6 سنوات.

وتحدث عبدالله القيسي لـ”متابعات الخليج 365“، قائلاً: “إنه في عام 1434 تم ترسية مشروع سفلتة القرية الداخلية من قبل إحدى المؤسسات وقامت بردم الشوارع ورصفها؛ ما أدخل السرور إلى قلوبنا ولكن ما لبثت هذه المؤسسة إلا قليلاً وانسحبت من عمل السفلتة دون سابق إنذار، وها نحن لنا أكثر من 6 سنوات ونحن نعيش بين هذه الطريق الترابية ولا نعلم سبب هذا التعثر وتقدمنا بعده شكاوى ولكن لم نجد الحل”.

وشكا عمر القيسي قائلاً: إن قرية “العبدلية” من القرى القريبة من وادي ابن عبدالله الذي يعد من أكبر الأودية بجازان وقد شهدت القرية في الأيام الماضية مشاكل كثيرة بسبب دخول مياه السيول إلى القرية علماً بأننا طالبنا سابقاً بإنشاء سد لدرء مخاطر السيول ولكن لا حياة لمن تنادي”.

فيما تحدث محمد القيسي قائلاً: إن قرية “العبدلية” تقع في مناطق رملية وتكثر فيها موجات الغبار وخاصة في فصل الصيف وقامت الجهات المعنية بزراعة أشجار من أجل الحد من زحف الرمال ولكن عدم سقيا هذه الأشجار أدى إلى ضمورها ونطالب بزيادة التشجير من أجل وقف زحف هذه الرمال التي نعاني منها وخاصة صغار السن والمسنين الذين يعانون من أمراض الصدر.

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بينما تحدث خالد القيسي قائلاً: “إننا نعيش في قرية لا توجد بها حديقة لتكون متنفساً للمواطنين، ونتمنى أن تكون لنا حديقة لقريتنا أسوة بالقرى المجاورة لنا ونضطر إلى الذهاب إلى عده محافظات مجاورة لنا وذلك من أجل سعادة الأطفال وإدخال السرور عليهم.

“متابعات الخليج 365” تواصلت أكثر من مرة مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ عبدالعزيز الريثي منذ أكثر من ثلاثة أيام، ولم يتم الرد على الاستفسارات حتى إعداد هذا التقرير.