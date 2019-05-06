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صور.. وصول أول رحلة إلى مطار نجران بعد إعادة تشغيله
متابعات الخليج 365 - نجران
أعلنت هيئة الطيران المدني عن وصول أول رحلة إلى مطار نجران بعد إعادة تشغيله صباح اليوم.
ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صوراً تُظهر مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار وهم يحتفون بركّابها القادمين من جدة.
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