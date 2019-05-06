2019-05-06

صور.. وصول أول رحلة إلى مطار نجران بعد إعادة تشغيله

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلنت هيئة الطيران المدني عن وصول أول رحلة إلى مطار نجران بعد إعادة تشغيله صباح اليوم.

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ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صوراً تُظهر مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار وهم يحتفون بركّابها القادمين من جدة.