الجوازات تُنهي إجراءات أكثر من ١١٫٧ مليون معتمر عبر منافذ المملكة

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ الدولية (البرية والجوية والبحرية) لأداء مناسك العمرة منذ بداية موسم العمرة بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠هـ قد بلغ (٦٫١٥١٫٩٤٤) معتمراً، فيما بلغ عدد المعتمرين المغادرين للمملكة خلال نفس الفترة بعد أداء مناسكهم (٥٫٦٠٢٫٠٢٧) معتمراً، مشيرة إلى أن إجمالي القادمين والمغادرين بلغ (١١٫٧٥٣٫٩٧١) معتمراً.

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وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعدت خطة عمل متكاملة لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر جميع منافذ المملكة الدولية وخدمتهم على أكمل وجه، وأكدت الجوازات أن إداراتها في المنافذ البرية والبحرية والجوية على جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة في شهر رمضان المبارك، حيث أكملت استعدادها منذ وقت مبكر، وذلك بتطبيق خطتها السنوية، وتسخير كل الإمكانيات لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، حيث تم تجهيز مواقع الجوازات في المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات وبالأجهزة التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسريع إنهاء إجراءاتهم عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة،

والمديرية العامة للجوازات تتمنى للمعتمرين أن يتقبل الله منهم عمرتهم، ويعيدهم لأوطانهم وذويهم سالمين غانمين.