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2019-05-06 تعرف على أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements للرياضة فوائدُ كثيرةٌ على جسم الإنسان، وخلال شهر رمضان المبارك فإن المدة ما بين الإفطار والسحور هي أفضل الأوقات لممارسة مختلف الرياضات . وعبر إنفوجرافيك توعوي نشرته وزارة الصحة على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة، بينت أن ممارسة الأنشطة الرياضية تحقق فائدتها شريطة ألا ترهق الجسم، وأن تمارس في جو معتدل، مع ضرورة الأخذ بالاستشارة الطبية في حال وجود أي مشكلات صحية.









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