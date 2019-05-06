شكرا لقرائتكم خبر عن «سجون الشرقية»: إطلاق 348 سجيناً شملهم العفو الملكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

واصلت لجان العفو بسجون المنطقة الشرقية، دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها حتى الآن 348 سجيناً، منهم 297 من السعوديين و51 من غير السعوديين، وذلك بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأكدت توجيهات أمير المنطقة على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة، بدراسة ملفات السجناء والإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم.

وثمّن السجناء وذووهم توجيهات خادم الحرمين الشـريفين بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره ويديم عليه لباس الصحة والعافية، وأن يجزي له الأجر والمثوبة.