شكرا لقرائتكم خبر عن «سجون الشرقية»: إطلاق 348 سجيناً شملهم العفو الملكي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)
واصلت لجان العفو بسجون المنطقة الشرقية، دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها حتى الآن 348 سجيناً، منهم 297 من السعوديين و51 من غير السعوديين، وذلك بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وأكدت توجيهات أمير المنطقة على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة، بدراسة ملفات السجناء والإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم.
وثمّن السجناء وذووهم توجيهات خادم الحرمين الشـريفين بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره ويديم عليه لباس الصحة والعافية، وأن يجزي له الأجر والمثوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر «سجون الشرقية»: إطلاق 348 سجيناً شملهم العفو الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.