أمير مكة يؤكد على أهمية توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل على أهمية توفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رمضان المبارك.

وثمن خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار يرافقه عدد من القيادات الأمنية الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتأمين رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية منذ قدومهم إلى أرض المملكة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

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واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الجهات الأمنية في رمضان التي سيتم تنفيذها في العاصمة المقدسة والرامية لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرم المكي الشريف خلال رمضان.

إلى ذلك، كرم الأمير خالد الفيصل، عددا من طالبات دار الحكمة ترافقهن مديرة الجامعة الدكتورة سهير القرشى، بمناسبة تحقيقهن مراكز متقدمة في مسابقة المحكمة الصورية العالمية التي أقيمت بلاهاي.

وهنأ الطالبات المتميزات بما حققن من إنجاز، متمنيا لهن التوفيق والنجاح.

وكانت الطالبات تأهلن للمسابقة من بين 64 فريقا وتغلبن على 312 جامعة حول العالم، حيث قدمن قضايا كما لو كن محاميات محترفات وممارسات للقانون، وذلك في مجال التحكيم التجاري الدولي، واستطعن تحقيق مراكز متقدمة في هذا المجال.