250 متطوعا ينظفون شاطئ تاروت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ القطيف
نظمت بلدية تاروت بمحافظة القطيف حملة تطوعية لتنظيف شاطئ تاروت شارك فيها 250 متطوعا، وذلك ضمن حملات وبرامج التوعية الاجتماعية بأهمية النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة التي تنفذها بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها تجاه خدمة المجتمع.
وشارك المتطوعون في المبادرة استشعارا منهم بأهمية المحافظة على نظافة البيئة والمشاركة في الأعمال التطوعية وتنمية ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع، فيما سارع عدد من المتنزهين في الاستجابة إلى المبادرة، مؤكدين حرصهم على أن تكون الشواطئ نظيفة دائما.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عادل آل عبية أن المبادرة تأتي في سياق توعية رواد الشاطئ بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة من المخلفات بمختلف أنواعها وزيادة مستوى الوعي العام بالبيئة البحرية، وتعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة وإبقائها جميله لينعم بها الجميع.
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