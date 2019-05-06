7 ميداليات لموهوبي المملكة في أولمبياد الرياضيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق طلاب المملكة 4 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2019، الذي استضافته مدينة تشيسيناو عاصمة جمهورية مولدوفا، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 5 مايو 2019، بمشاركة 17 دولة و107 طلاب، ويعد من أعرق المسابقات على مستوى العالم.

ورفع الأمين العام لـ «موهبة» الدكتور سعود المتحمي أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على هذا الإنجاز الوطني الجديد، وعلى دعمهما غير المحدود لموهوبي الوطن.

وقال إن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله، ثم بدعم القيادة لكل ما من شأنه نشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار في المجتمع، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجسد ما تصبو إليه من تجويد التعليم، وتأهيل نوابغ من شباب وشابات الوطن في مجال الرياضيات، التي تعد أم العلوم الأساسية، ولغة التقنية الحديثة، والعمود الفقري لتطور العلوم على اختلاف أنواعها.

وأضاف أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبناء بين وزارة التعليم، و«موهبة»، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وجسد شراكة فاعلة تنعكس إيجابا على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين بشكل يدعم ويشجع مناخ الموهبة والإبداع، ويوفر بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام، مرتكزة على أسس علمية ومنهجية سليمة، ويعكس واقعا علميا مثمرا وبناء في الوطن، لافتا إلى أن الفريق السعودي المشارك كان في أعلى درجات الجاهزية.

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وشاركت المملكة في أولمبياد البلقان للرياضيات بفريق ضم 6 أعضاء (طالبة و5 طلاب) من أفضل طلاب المملكة في الرياضيات، حيث تشارك في الأولمبياد بشكل مستمر منذ عام 2010.

ميداليات حصدها الطلاب:

أسعد صالح من تعليم جدة ـ ميدالية فضية

نواف الغامدي من تعليم الشرقية ـ ميدالية برونزية

خالد العجران من تعليم الرياض ـ ميدالية برونزية

عمر حبيب الله من تعليم ينبع ـ ميدالية برونزية

3 ميداليات ذهبية

3 ميداليات فضية

19 ميدالية برونزية

5شهادات تقدير