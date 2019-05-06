تعيين 54 قاضيا في وزارة العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بتعيين 54 قاضيا في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

وتمنى التوفيق للقضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.