بدء استقبال طلبات التحويل بجامعة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت جامعة الباحة أمس فتح باب التحويل ولمدة خمسة أيام للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من خارج الجامعة ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة ومن تخصص إلى آخر ومن انتساب إلى انتظام، مشيرة إلى أنه سيفتح باب التحويل بجميع كليات الجامعة للطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط التحويل.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن إدخال طلب التحويل سيتم عن طريق بوابة الطالب الالكترونية ولا حاجة لمراجعة العمادة في أي تحويل داخلي بين تخصصات وكليات الجامعة، كما أن تعبئة طلب التحويل لا تعني الموافقة على التحويل ويجب انتظار نتائج التحويل، راجين للطلاب والطالبات التوفيق.