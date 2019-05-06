«الترفيه» تطلق برامج لتأهيل الكوادر الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتجه الهيئة العامة للترفيه إلى تنفيذ حزمة برامج تدريبية وتطويرية وبرامج ابتعاث بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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وأوضح المدير التنفيذي لتطوير القطاع في الهيئة المهندس أحمد الشرقيجاء، خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان «تأثير التعليم الذكي» في منتدى انكسيرا الذي عقد الأربعاء الماضي في مركز الملك عبد الله المالي، أن هناك تعاونا بين الهيئة وجهات عدة من ضمنها الجامعات، عبر استغلال مرافقها لإقامة الفعاليات العالمية تحديدا، وكذلك فتح باب التطوع أمام الطلاب والطالبات لاكتساب الخبرات عبر تنظيم الفعاليات المختلفة والتعرف على مختلف جوانبها.

وتطرق إلى موضوع توليد الوظائف في هذا القطاع واعتماد معايير عالمية في التدريب والتوظيف، حيث حددت مجموعة من البرنامج التدريبية في المنطقة وحول العالم، لتأهيل الكوادر السعودية للعمل في هذا القطاع الحديث.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المنتدى الذي ناقش تقنيات التعليم الحديث بحضور عدد من القياديين في قطاع التعليم، تأكيدا لدورها في تعزيز ثقافة الترفيه في مختلف القطاعات والشراكة مع الجهات المختلفة، لبحث أوجه العمل المشترك بما يسهم في بناء قطاع الترفيه وتوفير الفرص التدريبية والتعليمية للكوادر الوطنية.